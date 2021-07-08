台北市長柯文哲直指，民進黨若每天搞他「特權疫苗」，他就公布總統府疫苗有幾支掛在北市府的帳上，總統府發言人張惇涵回嗆「一切禁得起考驗」。國民黨北市議員羅智強表示，真正特權名單在總統府，蔡英文總統要摸著良心，府內有沒有人插隊耍特權搶疫苗？蔡應公布名單。

羅智強說，之前北市爆出好心肝事件，他也呼籲柯文哲公布名單，不分黨派，追求真相，杜絕特權疫苗，好心肝的特權名單，民進黨也追打了很久，請這些綠營側翼比照辦理，監督總統府內的特權疫苗，也請蔡英文摸著良心，府內有沒有人插隊搶疫苗？

羅智強說，若總統府不願承認，柯文哲也別客氣，就把總統府的名單揭露出來，重大傷病患者月中才可望開放，總統府的官有沒有插隊耍特權？穿著西裝打領帶，讓民眾在太陽下狂奔搶殘劑「蔡英文，妳要不要自己公布特權名單？」

另外，羅智強也痛批，衛福部長陳時中不要掩耳盜鈴，六都6月分的火化人數，較去年同期增加32％，這是不是「確診黑數」？他向北市府查證，的確北市6月分的火化人數，是10年來最高。

「衛福部應盡速公布6月分的年齡層死亡率！」羅智強指出，再以新北市為例，今年6月火化人數是1953人，比去年增加624人，比前年增加 536人，就算扣除疫情相關的 317人，還是有明顯的落差，一個城市是巧合，六都都爆增，就一定存在著結構性的因素，釐清民眾的疑慮， 「3＋11」已錯了一次，若要繼續掩耳盜鈴，那就是一錯再錯了。