後疫情時期經濟復甦力道強勁，推升需求激增，全球半導體晶片供不應求，供應鏈產能遭逢重創，汽車製造商和電子消費產業等哀鴻遍野，三星德州奧斯汀晶圓廠停工，以及瑞薩電子大火，對晶片的短缺雪上加霜，然外媒指出，美國前總統川普同樣是造成晶片供需失衡的兇手之一。

《雅虎財經》報導，川普對大陸的貿易戰，大幅縮減美國進口的半導體晶片數量，在疫情爆發前，川普對價值約340億美元的大陸進口產品，課徵25%的關稅，而其中也包含半導體晶片，即便迄今半導體晶片價格飆漲，關稅仍然有效，從大陸進口的晶片已減少近半。

研調公司Panjiva 數據顯示，目前美國半導體進口佔比，大陸僅佔其中的5%，但不幸的是，其他國家的進口量，不足以彌補大陸的供應量。

不僅如此，川普對大陸科技大廠華為的制裁，禁止美國企業向華為出口含半導體在內的相關零組件，同樣也為現下晶片短缺種下禍根，主要是生產商無法出售給予他們全球最大的客戶之一，而華為因此轉而向日本、韓國等不受禁令限制的供應商獲得晶片；此外，為規避美國制裁，大陸大力發展晶片自產，並開始囤貨。

美國半導體產業表示，「川普導致美國企業損失了數百萬美元的銷售額」。

彼得森國際經濟研究所（Petersen Institute for International Economics）經濟學家鮑恩（Chad Bown）在美國學術期刊《外交事務》撰文，批評前總統川普政府「用愚蠢的方式應對繁瑣的供應鏈」，此舉不僅造成了現在晶片短缺的處境，也對美企和工人造成了傷害，而拜登現在要幫他收拾爛攤子。

美國總統拜登6月提出多項措施，旨在強化美國半導體供應鏈，並對國內產能挹注520億美元的資金補貼，補貼項目也包括晶片製造和研發領域；不僅如此，拜登也向日本、台灣、韓國和歐盟等談判，寄望向美國提供更多的晶片供應，然全球各地晶圓廠皆產能滿載，各地的製造商也都迫切需要晶片。