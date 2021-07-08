中央宣布7月12日後餐飲場所可開放內用，不少業者聽聞後紛紛鬆了一口氣。（張毓翎攝）

本土疫情爆發衝擊百業，有「美食之都」美譽的台南，也難逃這次疫災，台南市政府經發局統計，台南有營業登記的餐飲業中，5、6月共計46家辦理停業，超過去年同期的3倍；另有85家撐不住申請歇業、解散。中央8日宣布713開放內用，不少業者鬆了一口氣，直言否則每天營業額也會持續「嘉玲」。

所有餐飲業禁止內用飲食，國內餐飲業首當其衝，蔚為「美食之都」的台南，近期不少業者不敵疫情，掀起停業潮。以有營業登記的標準來統計，台南市5月共26家餐飲業辦理停業、6月有20家，共計46家，相較去年同期總計13家，前年5家，今年特別慘。

不過，申請歇業、解散的餐飲業，較去年與前年的話，增加比例則較低。台南市政府經發局表示，公司及商業登記的餐飲業，今年5、6月辦理歇業、解散共85家，去年有53家，前年有74家。

但營業規模小的路邊攤或夜市攤商，可能都未辦營業登記，這波疫情下，到底多少餐飲業停歇業，有業者斷言「一定還藏有黑數」。

台南鹽水在地居民說，家附近有間小吃攤，雖然沒有營業登記，但賣的麻醬麵便宜又大碗，賣了數十年，是在地人的私房美食攤，可惜二代不回來接手，近期營業額下滑，乾脆就直接收攤不做了。

鹽水觀光美食城的意麵業者蘇禎村嘆道，本土疫情爆發後，經常做四休三、做五休二，有些熟食1天若賣不完就是賠錢，因為沒客人，後來好一陣子就沒有再營業了，昨日第一次出來開業，但客人仍稀稀落落，目前美食城內共計29家商家，現在僅存5家有營業。

中央今天宣布餐飲業內用採取漸進式鬆綁，「彷彿吃了定心丸。」蘇禎村說，聽到消息當然很開心，預計這周末會開始正式營業，這幾天開始準備採買、備料。