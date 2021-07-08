昔日經常在螢光幕前放閃的桌球夫妻檔福原愛和江宏傑，年初爆出婚變，福原愛更被拍到和高帥男過夜，不倫戀讓她的國民女兒形象瞬間破滅，雙方今（8）日透過經紀公司證實經協議後，正式結束5年婚姻；不久前日媒指出，福原愛因不倫形象丟了東奧球評工作，有知情人士表示，她這段期間都在照顧媽媽千代，不少球迷感嘆「全部都沒了只剩下媽媽」。

先前福原愛鬧出不倫戀風波時，日本第二大體育報《Sponichi Annex》報導就曾指出，原本她回日本就是為了擔任東京奧運桌球項目球評，但因形象重創，電視台疑似冷處理，私底下找備胎人選；近期日媒發現東奧舉辦在即，福原愛目前行程表卻完全空白，不免推測她球評工作已遭除名，有電視台相關人士對此也表示遺憾，因為福原愛過去解說廣泛受到好評。

福原愛因形象重創，疑已丟東奧球評工作。(圖/ 摘自福原愛臉書)

而福原愛在不倫戀風波後，被發現淪落到變賣房子，有知情人士透露，她確實已搬出原本居住的地方，搬去和生病的媽媽同住，從爆出婚變至今，神隱期間都是在照顧媽媽；目前雖然媽媽身體已逐漸康復，但依舊需要福原愛的照顧，這也讓她的粉絲看了很心疼，因為如今她真的全部都沒了，只剩下最愛自己的媽媽。

日本桌球甜心福原愛和台灣退役桌球選手江宏傑在年初爆出婚變，幾個月來雙方一舉一動都引起熱議，終於在今日下午，江宏傑和福原愛透過經紀公司發表共同聲明，宣布已正式離婚，兩個小孩將共同撫養；江宏傑隨後也更新IG自介，刪掉福原愛老公的稱號，而福原愛也主動更新微博，為私事擾民向粉絲道歉。