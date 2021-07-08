指揮中心宣布7月13日起開放部分場所有條件微解封，不過由於規定繁瑣，到底哪些地方開放？鬆綁到甚麼程度？依然讓許多人搞不懂，重症醫師陳志金則用一句話突破盲腸表示，想要去的地方，先打電話去問問看；此外，美女律師李怡貞也用14字神解「微解封」一詞，讓眾人覺得超傳神。

微解封指引公布後，由於各單位規定不一，且附帶條件超多，許多人反映看不懂，對此，陳志金今(8)日在粉專《Icu醫生陳志金》回應表示，不確定該不該鬆綁的話，就自己先繼續維持三級，想要去的地方，可以先打電話去問問看，因為業者應該會比你更有動力去弄懂這些規定。

此外，律師李怡貞也在粉專《女人大律師李怡貞》以14字神解微解封指出，「微解封=解也被罵，不解也被罵，微解微微罵」。網友則紛紛留言回應「微解封超前部署」、「應該要降2級，然後關到年底」、「反正台灣不管怎樣都有人罵」、「要也不是，不要也不是」。

對於不少人質疑，不能5人以上家族聚會，卻可以9人坐車出遊是哪招？也有人抱怨，沒解封還不是一堆人在逛好市多，政府發佈微解封指引對於愛到處逛的人有差嗎？有網友則認為，各行各業的立場各不相同，有的可以再等等，有的確實很辛苦的撐著，大家想要的各不相同，決策者也很難讓每個人都滿意。