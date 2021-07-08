調查局外勤處站人員原本獲中央流行疫情指揮中心核准施打疫苗，疑因擔心被質疑施打不公平，一度通知暫緩施打並「自砍名單」，引發基層反彈。對此調查局澄清，是因應法務部要求重新造冊，而非「自砍」。

調查局表示，調查官不僅具備司法警察官身分，且依國家情報工作法，調查局視同情報機關，意即同時是司法調查機關及國安團隊成員，應屬疫苗接種分類第7類「維持國家安全社會及社會機能正常運作者」。

調查局指出，指揮中心於6月9日公佈疫苗接種分類，其中第3類「高接觸風險工作者」、第7類「維持國家安全社會及社會機能正常運作者」需報指揮中心同意，調查局隨即於6月15日敘明理由，函陳法務部轉指揮中心，建請調查局所有同仁均列入第7類接種順序，部分偵辦羈押中或執行中具時效性案件的同仁，則特別建議列入第3順序高接觸風險工作者優先接種。

調查局說，法務部6月28日下午6時許接獲法務部通知，因疫苗數量有限，乃先以外勤單位同仁列為優先接種順序，7月2日下午又通知暫緩接種疫苗事宜，就外勤第一線人員重行造冊報送法務部，7月6日下午再通知外勤第一線人員得於7日開始辦理疫苗接種。

調查局強調，他們除積極報請法務部轉指揮中心建請將同仁納入疫苗接種外，平日亦遵守指揮中心各項防疫指示，以最嚴謹的態度進行各項防疫措施，以降低染疫風險，本次疫苗接種侷限部分外勤第一線同仁，對於尚未接種疫苗的同仁，仍將依指揮中心指示依序申請疫苗接種列冊，以維護同仁健康及維持公務正常運作。