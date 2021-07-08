新北市與YouBike的公共自行車合約即將到期，新北市府於上（6）月公開招標，昨日開標後，由YouBike、熊大單車2家業者進入評選。事實上，另一家跨國新創運點科技（MOOVO）也參與招標，但卻還未進入評選就直接被剝奪資格。MOOVO表示，對這次的新北標案「感到遺憾又沉重」，抗議「還沒有進入球場，就被剝奪比賽資格」，同時也向新北市政府提出3大質疑，並表示已向相關單位提出申訴。

MOOVO這次依據《採購法》，提出了出了最完整的聯徵中心綜合信用報告，但新北市府要求廠商出具的是金融機構的報告，MOOVO因此被認定繳交文件不符資格，因此被剝奪評選資格。

對此，MOOVO提出3大質疑，一是新北市政府為何「在初審時認可MOOVO的文件，複審時卻又翻盤？」，代表內部有不同意見，也代表過去一定有漏網之魚，應該要清查，避免流於因人設事。

第二，聯徵中心出具的報告，同樣是《採購法》所認可，且聯徵報告是根據銀行法成立的特許機構，其中包括所有往來金融機構的信用紀錄，甚至大於單一金融機構的效力，為何新北市政府不承認？

第三，MOOVO有向新北市提出是否可以補件，但卻被新北市政府一口回絕，由聯徵中心出具的報告代表MOOVO信用沒有問題，新北市府難道不應該站在公共利益最大化、公平競爭的角度，讓廠商仍有補件、公正公開評選的機會？MOOVO同時也表示，儘管結果如此，但將會努力到底，目前正向新北市交通局、採購處提出申訴。

MOOVO是2019年成立的新創，MOOVO系統在新加坡、西班牙、義大利、以色列等全球超過20個城市營運，累積超過百萬名用戶，是台灣少見的跨國新創團隊。而近期MOOVO除了進入新北試營運以外，也將接手彰化YouBike營運。

MOOVO表示，新北市政府對條文解釋的模糊空間、單一個別承辦人員的認定，影響了政府好幾億的預算，以及未來七到十年台灣公共自行車系統的走向。而少了健康的競爭，政府將可能繼續被單一特殊硬體規格車柱限制，無法進入一個以物聯網科技為核心，開放且相容多元運具的系統。

MOOVO也表示，儘管結果如此，團隊不會因此放棄，目前正透過政府的申訴管道提出異議，做最後努力。