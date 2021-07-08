東京奧運香港代表團舉行授旗儀式，行政長官林鄭月娥表示，本屆香港隊有46名運動員取得奧運資格，成績是歷來最好。林鄭月娥表示，政府政策上會繼續支持體育發展。

林鄭月娥表示，新冠肺炎疫情令不少賽事取消，可喜的是東奧延期一年仍可舉行，目前有46名香港運動員取得38個項目參賽資格、涵蓋14個體育項目，是有史以來最好的成績。她指出，「精英運動員嘉許計劃」將大幅提升奧運獎牌金額，其中個人金牌獎金由以往的300萬港元增加至500萬港元(約合台幣1803萬元)，銀牌和銅牌獎金分別增加至250萬元和125萬元；隊際項目金牌獎金增至1000萬元。

她稱，政府一直為香港體育投入可觀資源，例如今年投放7億元資助體院，而市民的支持亦有關鍵作用，特區政府決定今年特事特辦，購入奧運轉播權，免費交給5間電視廣播機構播放，很高興運動員和市民對此表示歡迎。

不過日本政府今天宣布對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日至8月22日共6周，並對餐飲店實施全面禁酒令。東京奧運賽期將在緊急事態下進行，多數場館恐全面閉門比賽。