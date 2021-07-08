陳零九6月確診新冠肺炎，已經康復出院。他今PO出「我隔離出來了！陳零九恢復後的正式回應」影片，他表示，自己確診後只有呼吸困難的症狀，最嚴重是睡眠呼吸中止，屬於輕症偏向重症的類型，他使用血氧機，一度低到75％，還好５秒鐘就恢復正常97％，「我覺得最打擊的是心靈上，像我在防疫旅館的時候，有一天好，隔天症狀又起來，就這樣一直反覆的折磨你的心理，我覺得是整個病毒讓我覺得最恐懼的。」

談到在防疫旅館的生活，陳零九形容，每天早上9點、下午1點、下午5點、晚上9點要測量血氧，其他時間就吃東西和玩遊戲，他特別帶了PS5去，一直看電視、打電動、滑手機，他覺得必須要有一個好的心態，不要有負面情緒。

三級警戒前，他都在工作，而且沒有辦法戴口罩，對於病毒防不慎防，他坦言，自己有做出錯誤示範，畢竟身為公眾人物，卻在自認陰性的時候跟團員練舞，他很擔心傳染給跟自己接觸的人，好險所有人都沒事，才放下心中大石頭。

雖然已經出院，陳零九也坦言，染疫最大的後遺症，是在心理上的影響比較大，「我好像有恐慌症，有心悸的問題，治療期間有服藥，是我睡最好一幾天。我的X光顯示，右肺有一點點發炎，回診時已經康復，但我還是會有胸悶的感覺。」

他在影片中與醫師連線，也分享親身體驗，他在防疫旅館時，會專注在呼吸上，做腹式呼吸，幫助思緒不要亂跑，告訴自己一切會過去，放慢腳步，而他也利用這段休養的日子，思考人生的方向，慢慢往康復之路走去。

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