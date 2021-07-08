你累了嗎？桃園高齡施打一波波，里長們白天忙著在接種站協調、接待，接著又得挨家挨戶發接種通知單，幾乎每個人都忙到半夜，有里長接到鄰長來電詢問里民「陳石中」的疫苗通知單無人領取該如何處理，誤會是惡作劇，回說「寄回衛福部」，事後笑說真的誤會大了。

桃園區龍鳳里長黃進仕7日下午累癱小憩時，接到鄰長來電稱：「請問里長，陳時中搬家了，該怎麼辦？」他恍惚中以為是惡作劇，回說：「那就寄到衛福部啊！」鄰長當場愣住，幾秒後傻回：「知道了」，事後把通知單送回里辦，黃進仕才知真的有68歲的里民叫「陳石中」，半年前住進療養院，但戶籍仍在，讓他尷尬笑說：「真的誤會大了！」

「負擔確實有點重！」黃進仕說，桃園下一波開放65至69歲長者打疫苗，平均1個年齡層人數較過去多1倍，1次要發5個年齡層，光龍鳳里就有650份通知單要發，近三天早上6點半到接種站忙到中午，下午太熱先留在里辦處理庶務，傍晚又遇午後雷陣雨，都只能到晚上才能繼續發通知單，至少要3個小時，發到半夜才回家，「哀怨歸哀怨，也只有這個機會可以看到每一位里民！」

「每一戶都遠到爆！」平鎮區鎮興里長黃志杰則感嘆，自己是平鎮第二大里，位處半山腰又是狹長型，由南到北就要4公里，點到點要好幾百公尺，笑言很羨慕其他里「用走的就走完」，近日每天騎著機車從下午3點發到晚上9點，但他仍笑說，難得有機會把里內65歲以上老人全看過一遍，也分享常有妻子年齡不符抱怨不能一起打疫苗，他都會妙回：「妳才18歲而已，那麼漂亮不用打啦！」幽默化解。