庹宗康第一次上《飢餓遊戲》。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》創新線上錄製的「防疫版」將於本周日(7／11)晚8點播出。節目中5位主持人當起「飢餓學校」學生，製作人安排一系列的線上課程要讓主持群動起來，同時也邀請Albee、陳為民、詹子晴擔任客座老師，另外一位重金禮聘的壓軸師資負責「隨堂測驗」，是首次上《飢餓遊戲》的大來賓庹宗康，他一坐定監考官的位置就先補一句：「我修正一下，沒有重金，只有禮聘。」

庹宗康在隨堂測驗中不只要出題，還要親自下海演戲。主持群必須看庹宗康表演電影橋段來猜出電影名稱。只見庹宗康完美詮釋周星馳電影《九品芝麻官》方唐鏡的知名橋段，一邊來回橫跳一邊喊：「怎麼樣？我跳進來！又跳出去！我跳進來！又跳出去！打我啊笨蛋？」逗趣模樣完全重現電影中的經典，飢餓三帥更是一眼就猜出來，許孟哲就打趣說：「還是要寫新聞事件？」

睽違一個月終於在線上聚首，孫協志有感而發：「我們真的距離上一次露營完後就再也沒見到面了。」眾人都懷念一起錄影同樂的時光，許孟哲還一直想起和大家出遊玩的感覺，「很奇妙，腦裡浮現的都是出國那幾集的畫面，看來真的悶太久了。」但王仁甫則笑說：「只是不會想念餓肚子的感覺，應該沒有人會想念(飢餓)。」

對比平常出外景，首次視訊錄影，王仁甫認為最大的差別在於舒適度，「我記得我們去宜蘭露營那次，大家都是滿身大汗，自己的衣服也是濕了又乾。」他坦言在家不只能吹冷氣，也很像在上室內課，但以工作來說，王仁甫還是希望能夠去戶外，讓節目帶著觀眾去看更多不同的地方。防疫期間王仁甫也沒得閒，因日前和老婆季芹開始經營YouTube頻道「芹仁PlayWhat」，「沒事就一直不斷發想，想一些居家可以做什麼、玩什麼的內容。」也趁這段時間把經營的民宿進行大保養，每天生活都過得非常充實。

《飢餓遊戲》首次推出線上「防疫版」，充飢方式也不同以往，是用在課堂中賺取的餐費來點「Hunger eat」外送當作晚餐，不僅如此，遊戲總分越高越有機會獲得「獎學金」。為了贏，每位主持人都在「飢餓學校」中使出渾身解數。課堂任務當然不可能「輕鬆」，除了體育課有做不完的「仰臥起坐三挑一」，社團遊戲「誰是臥底」也是讓眾人燒腦又頭痛。

為了給觀眾最佳的觀看體驗，每位藝人所處空間，都配置活動的兩機攝影，才能有不同鏡位，以捕捉更多瞬間的反應及表情，為呈現多變的分割視窗，相對在後製剪輯也更加耗時。目前尚無法預料何時能解封，但《飢餓》團隊積極應變，本週日起《飢餓遊戲》播出都會是全新錄製的內容，讓觀眾在週末假期能觀賞精采的節目。因應疫情推出的「防疫停課不停學」將於本週日(7／11)晚間8點在中視頻道播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也能收看。