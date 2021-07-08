中央流行疫情指揮中心今（8日)表示，為順利推動我國COVID-19疫苗接種作業，即日起開放全國第9及第10類對象意願登記，預計共917.5萬人受惠。

指揮中心表示，昨(7)日下午邀集各地方政府代表共同召開「疫苗施打意願登記與預約系統」討論會議，決議正式啟用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，請符合資格民眾可先行意願登記，才能在接到通知後進行預約。

根據統計，全國第九類接種對象共387.5萬人、第十類對象共530萬人。符合資格的對象即日起可上網意願登記，至12日下午5點截止，最快7月16日可開放接種。

指揮中心指出，系統平臺會按疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊之民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。