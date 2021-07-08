東元父子經營權之爭愈演愈烈！針對黃育仁今天開記者會指控。黃茂雄以親筆信回應，奉勸黃育仁懸崖勒馬，不要鑄成無可挽回的遺憾。以下為親筆信全文：

今日育仁先生在線上記者會上的種種指摘，身為父親的茂雄感到非常的傷心和失望，育仁先生今日的不實言行，更加重茂雄教子無方的不安，深感愧對關心我們的社會大眾。

茂雄和育仁的父子關係被拿來作為爭取經營權的攻擊手段，個人願意承擔，但育仁作為已嚴重傷害公司、家庭、阿嬤、母親、甚至弟妹以及周遭的親戚朋友們，也對社會做了一個極為不良的示範。身為父親，茂雄感到萬分的痛心，也覺得非常遺憾。過去育仁先生不論言行如何，茂雄都選擇包容，但是今日公然捏造不實言論攻擊無辜的家人和公司的邱董事長，我還是要痛心地給予譴責。

有關公司的公開收購一切遵照法令辦理！爭取經營權應該讓大家看到的是品格和能力，而不是用激烈的方式來達到訴求。今天育仁先生的言論，已經失去身為一個家庭成員和上市公司董事長應有的份際，甚至超過法律邊緣，猶不自知。請育仁先生冷靜理智面對公司經營的現實，不要繼續沈溺於個人權位的鑽營！

茂雄一向公私分明，也以此教育子女，希望他們都能奉公守法，循規蹈矩，話已至此，沈重奉勸育仁先生懸崖勒馬，不要鑄成無可挽回的遺憾。