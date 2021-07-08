2016年、2021年二次房地合一稅打炒房，帶動新稅制實施前一波房產換手熱潮，不過，二度房地合一稅實施前半年的房市交易量，2.0猶勝1.0，今年上半年更高出13.5％！六都中僅有台北市不如1.0前半年，房仲業者表示，若非5月中疫情爆發，上半年交易量可能更驚人。

根據住商機構統計，今年上半年房地合一稅2.0實施的前半年，六都買賣移轉棟數達13.4萬棟，與房地合一稅1.0實施前的2015年下半年的11.8萬棟相較，大幅成長了13.5％。二次房地合一稅新制實施前相較，除了台北市衰退2％外，其餘五都都有明顯成長，又以新北市成長25.3％、高雄市成長20.1％最明顯，反應這一波疫情房市的買氣暢旺。

房地合一1.0版於2016年1月1日上路，是房地產交易從財產交易所得稅改為房地合一所得稅的轉捩點，由於房地合一等於變相課徵土地所得稅，加上前景不明，2015年底前湧現趕適用舊制的交易，桃園、台中、台南、高雄在2015年12月的單月買賣移轉量都創新高，不過，今年六都買賣移轉棟數比1.0上路還高出13.5％。

大家房屋企研室專案副理郎美囡分析，新北市與首都台北市政經關係緊密，但房價相對親民，且重劃區、新市鎮的購屋選擇多，不僅有自用買盤，投資置產的比例也高。

至於各行政區新制上路前的買賣移轉量，六都移轉量最大的前五個行政區，桃園市的中壢區及桃園區連兩波都進榜，並分別拿下2015年下半年及2021年上半年移轉量榜首，桃園區今年上半年就超過6千棟，此外，台中市北屯區也都入榜，今年上半年達到5千多棟位居第二。