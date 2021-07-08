政府宣布疫情三級警戒適度鬆綁，電影院也在微解封行列中，喜樂時代影城8日表示，面對近兩個月以來因三級警戒的停業衝擊，全台影城業者哀鴻遍野，即便政府宣布因為疫情趨緩開放微解封讓影城可以對外營業，喜樂時代影城仍抱持戰戰兢兢的態度主動提升防疫層級，除了全影城進行「全面防疫大消毒」外，要求所有員工除了體溫、口罩等自主管理，更須採檢PCR陰性後才能排班上工，除了保障員工安全外，也讓所有消費者能放心進入戲院觀賞電影。

除此之外，全館配置多處「乾洗手」，便於觀眾隨時進行手部酒精消毒。喜樂時代影城大部分影廳皆規劃為30-50人的巨幕「微影廳」，搭配執行「梅花座」後，同時間同影廳觀賞電影人數最多控制在約莫20人左右，加上QRCORD「實聯制」與「配戴口罩」的措施，希望在影城恢復營業時，能帶給消費者更多的安全感。

此外，喜樂時代影城在此全面微解封恢復營業之際，特別拍攝一支微電影，讓消費者可以強烈感受到影城已經將自己全面準備好了，只為等待解封時機的到來，影城就能全面恢復正常運作。而為了向第一線抗疫天使勇士們致敬，也為了配合政府擴大施打疫苗的計畫進行，影城也祭出，凡民眾持COVID-19疫苗接種卡觀賞「指定電影」一律享半價優惠，活動辦法詳見官網。