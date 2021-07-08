台南市古蹟及藝文場館13日開放，圖為左鎮化石園區。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市古蹟及藝文場館在「維持既有防疫」及「嚴格人流管制」條件下，13日起同步恢復開放（周二休館者順延為周三起開放）。

5月11日全國疫情升高為二級警戒後，台南市政府文化局即於13日預先公布藝文團隊紓困諮詢窗口，俾後續迅速接軌中央公布之補助應對措施，協助在地藝文團隊第一時間取得相關訊息，中央宣布全國升高為三級警戒前，15日即宣布相關藝文活動全面取消、場館自肅；因應升級三級警戒，全市古蹟、圖書館及藝文場館並於19日起同步閉園閉館。時隔8周，正式宣告7月13日起各古蹟及藝文場館重新開放。

文化局長葉澤山說，本次開放對象為古蹟區、文化中心、文化園區、美術館、博物館、地方文化館及文化局委外場所，公共圖書館系統則維持預約取書，內部閱覽空間仍暫不開放。

恢復開放場所須持續「戴口罩、量體溫、簡訊實聯制、手部酒精消毒、維持社交距離、加強環境清消」等既有防疫措施，室內及園區內空間並進行嚴格人流總量控管，單一室內空間以每2.25平方公尺1人、原則100人為上限，戶外則視空間大小，確保可維持安全社交距離之人員佔地比率，進行總量管制。

此外，各空間餐飲設施比照經濟部相關規範，委外餐飲專區須嚴守使用隔板或梅花座等防疫規定、並落實與外部禁止飲食空間區隔。

依照中央規定，本次開放措施尚未包含全市44個公共圖書館閱覽空間，市民朋友如有借書需求，仍先請上市圖網站預約取書。由於集會活動維持停辦，目前全市藝文表演活動仍將續停演至7月底，惟團隊如有排練或錄影需求，仍可運用此空檔，依相關規範向文化局申請借用演藝廳。