財政部今日公布「兆元振興融資方案」政策成績，至今年的6月30日止，總額度已經達到1.59兆元，至於要不要再推出「兆元振興2.0」？財政部國庫署副署長顏春蘭表示，需要再研究。

財政部表示，2020年疫情緩和之際，為了協助企業掌握復甦契機，共同振興經濟，該部督導9家公股銀行整合資源，以自有資金通出「兆元振興方案」。

並且提供6大核心戰略產業及協助拓展國際鏈結布局，加速創新及轉型升級等資金需求，貸款利率以基準利率（現為0.81％）加碼不超過2％，最高不超過2.81％。

財政部國庫署表示，該方案已經協助6萬7516戶，中小企業有6萬2467戶，占比92.52％；六大核心產業承作金額則有9325億元，比重超過半數達58％。

六大核心產業中，資訊與數位產業融資金額最多，占比有38％；其次是國防與戰略產業，占比29％；而民生與戰備產業則也有20％居於第3。

至於兆元振興方案，公股銀積極辦理，今年初即已達標，財政部後續加碼5000億元，整體規模公股銀辦理了1.59兆元。

外界關心今年本土疫情嚴峻，財政部是否會再推兆元振興2.0，提振企業疫後的經濟？財政部則表示，這還要再進一步研究。

不過因應近期疫情再起，財政部已督請公股銀行配合全力推動各項政策性及自辦紓困貸款，以緩解對產業民生衝擊，維持經濟基礎活力。