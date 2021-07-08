品嚐過全世界各地美食的莎莎出席擔任《料理之王2》飛行饕客，主持人Lulu黃路梓茵說，早就想邀請莎莎來《料理之王》，今天終於願望成真。莎莎也表示：「大家對我的印象好像就是全世界吃透透，但我的胃是被台灣養大的，所以我對於台灣料理，一直有一個很深很深、很濃厚的情感。」談到這次的評比標準，她說其他評審都是挑嘴的美食家，所以會以「刁鑽的路人」來吃每一道菜。

莎莎也很期待選手們可以做出創意又美味的料理，例如她提到自己是不敢吃苦瓜的人，每次去餐廳時都會問老闆「苦瓜鹹蛋會不會苦」，老闆都會說，會苦就不算錢，但莎莎說：「我沒有吃過不苦的。」剛好本次挑戰的名菜有這道苦瓜鹹蛋，讓她很期待選手能否端出她敢吃的「不苦的苦瓜」。

本集賽制為「名店料理挑戰賽」，每個名店都有兩道名菜，選手兩兩一對，每5分鐘換手，需要製作一道經典復刻、一道創新改造，且時間只有30分鐘，難度相當高。而失敗組將進入待定區，接受踢館魔王的挑戰。 《料理之王２》於每周五晚9點在ETtoday平台、每周六晚6點Jet綜合台播出。