美國總統拜登上周五在白宮見證了一場小型的新公民入籍儀式。有21位來自17個不同國家的人在拜登見證下，成為美國公民，美國公民及移民服務局代理局長盧諾德唸完16個國家之後，有20人起立，還有一名女子依舊坐著，局長問：「我漏掉您嗎？」那位女子說：「中華民國、台灣」。資深媒體人黃暐瀚指出，看來美國挺台灣，卻不挺台獨；而親美路線也將成為台灣未來幾年的主流，因此國民黨和民眾黨想在2024總統大選，贏過「美國好朋友」民進黨，並不容易。

黃暐瀚8日在臉書貼文表示，7月2日，美國白宮舉辦了一場「新公民入籍儀式」，21位來自全世界17個國家的「新公民」，在美國總統拜登的親自見證下，成為美國公民，但是獨漏「中華民國、台灣」。拜登總統致詞的內容，依舊是「歡迎來自世界16個國家的新公民」，而後美國印太總監坎伯則公開宣示，美國不會支持台獨。

黃暐瀚指出，目前美國的對台政策，是盡其一切地對台灣好，要疫苗，給疫苗；要武器，賣武器。從去年開始，衛生部長、國務院次卿，到今年的拜登老友團、國會議員團，一直來台灣，頻率很高。但挺台灣，卻不挺台獨，也等於是在告訴中國大陸：「我不會超過你劃下的紅線」，反之，除了台獨之外的事，美國都可能支持台灣。

黃暐瀚認為，親美路線將成為台灣未來幾年的主流。就算民進黨的內政表現不令民眾滿意，但在「親美抗中」的基調之下，國民黨和民眾黨想在單一席次的選舉中，特別是2024年總統大選，贏過「美國好朋友」民進黨，並不容易。

網友回應說：「言下之意，就是說2024，還是民進黨執政。」、「拜登說疫苗，送給任何國家，都是無條件給的，你相信嗎？」