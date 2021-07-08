中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布全國三級警戒延長至7月26日，不過將從7月13日起防疫措施「適度鬆綁」。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布全國三級警戒延長至7月26日，不過將從7月13日起防疫措施「適度鬆綁」，有條件微解封，其中包括開放餐飲場所內用、電影院、健身房等等。不過新北市及桃園市對此偏向維持嚴格管制，是否放寬將進一步討論，各縣市也紛紛因應防疫指引，祭出最新措施。

國內今新增18例本土確診、3例死亡個案，是自5月中社區爆發社區感染以來的確診新低，對此指揮官陳時中表示，為確保國人健康，經評估後，決定將全國三級警戒延至7月26日止，但將適度鬆綁部分措施。7月13日起，開放民眾能到戶外公園、國家風景區等空間，室內開放電影院、博物館等場域；餐飲場所有條件開放內用。民眾出入仍要進行人流管制，並配合實聯制登記，全程戴口罩等防疫措施。

對於中央公布的有條件鬆綁指引，新北市長侯友宜表示，會思考哪些場所可以調整放寬，哪些不行，防疫重點仍在於避免疫情再起。新北市發言人蔣志薇表示，新北的要求一定會比中央更嚴格，仍需進一步討論是否要開放餐飲內用、運動場館，有例外才會放寬。

桃園市長鄭文燦也指出，將針對室內場所個別檢討，目前仍規劃餐廳僅能外帶，未來是否開放內用將參考其他縣市做法，希望能讓4大夜市恢復營業。但會開放戶外場所讓民眾休閒散步。

宜蘭縣政府考量雙北仍有新冠確診者，為避免人潮跨區移動，導致疫情擴散，縣府宣布清水地熱等16處風景區不會微解封，直到3級警戒解除後才會開放；另由於羅東夜市環境無法落實梅花座措施，羅東鎮公所決定仍維持只提供外帶，持續到三級警戒解除為止。

新竹市長林智堅則說，維持竹市12座公有市場禁止內用、試吃，僅提供外帶。至於校園戶外空間，將維持暫不對外開放。

苗栗縣政府表示，基於嚴謹防疫考量，暫不開放縣內3座非單一出入口的大型親子公園。

台中市政府表示，台中33處合法夜市將於13日起適度鬆綁，但仍須遵守禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，僅供外帶、外送。

南投縣政府指出，觀光景點會依中央流行疫情指揮中心的指引開放，但雙龍七彩吊橋因地方部落有疑慮，目前傾向暫不開放。

雲林縣長張麗善表示，因縣內各級學校現為放暑假階段，無法執行實名制，因此校園操場暫不開放。

台東縣長饒慶鈴說，基於防疫考量，台東室內運動場館仍不開放。