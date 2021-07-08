黃姓男子以物料堆積場作為掩蓋，在偏鄉竊電挖礦。（台電南投區提供）

台灣電力公司南投區營業處2020年間與警方聯手，查獲黃姓工程師於南投縣信義鄉一處的物料堆積場作為掩蓋，實則對線路動手腳竊電挖礦，27天竊走2萬5千多度電。南投地院日前判決出爐，依竊盜罪判黃姓男子6月徒刑。

台電南投區2020年7月初透過配電線路巡視時發現相關線索，即予成立工作小組，由專人追蹤位於信義鄉的物料堆積場用電情形，並與南投縣警察局刑警大隊透過Line群組密切保持聯繫，9月初掌握到疑似違規用電確切證據後，隨即於警電合作共同打擊不法。

台電與警方聯合追查之下，順利於去年9月14日破獲此物料堆積場，一查才發現，此堆積場於2019年12月初接電使用，但自2020年7月開始對電線動手腳，以達降低用電量。

聯合追查後發現，一名原為電腦工程師的黃姓男子以堆積場作為掩護，偷接台電的電源線作為比特幣挖礦場的電力來源，有將近數百台的挖礦機日夜挖礦，且為了散熱，該堆積場也裝置了大型風扇同樣24小時啟動，竊電數每日達936度，27天累積竊走2萬5272度，以平均電價計算，即未繳交16萬2499元的電費，最終遭到台電求償52萬4764元，並被法院依竊盜罪嫌起訴。

南投地院日前審結，考量其在審理期間與台電達成和解，並已償還15期債務中的4期，酌情後依竊盜罪判6月徒刑，得易科罰金。