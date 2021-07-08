王燦加入《黃金歲月》，觀眾期待跟賴慧如再續前緣。（民視提供）

王燦加入《黃金歲月》。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》近日劇情爆點連連，陳仙梅托嫂嫂照顧的小孩志明得知自己的身世、楚宣為了躲反派剪去頭髮變裝以及潘柏希情竇初開去等賴慧如下班，其中潘柏希拿了考卷去找賴慧如，還背出三角函數的數學公式，此舉也驚呼一票觀眾，討論度瞬間飆升，有剛考完指考的觀眾留言：「好像重回三角函數噩夢」、「用數學泡妞 臺八新創舉」，還有人搞笑留言說「我阿嬤很緊張說他電視的字幕壞掉了，結果我打開電視笑慘」。眾多討論敲碗「寶嬌CP」趕快有突破性的進展，但眼尖的網友發現王燦也加入八點檔的拍攝，甚至猜測演出飯店霸道總經理的王燦，會不會再續前緣跟賴慧如搭配。

潘柏希表示。三角函數的公式他背很久，因為離考大學有段時間，看到劇本還愣住很久，那段時間吃飯都一直在背這一段公式，加上跟賴慧如也很熟，有時候賴慧如還會抽考他，幫助他拍攝上的順暢，但潘柏希表示跟賴慧如因為太熟悉，所以每一次排戲都尺度大開，讓兩人直說就像錄《娛樂超skr》，常常兩人都會忍不住笑場。

即將出場的王燦表示，從《多情城市》殺青之後就沒有閒著，從看影集到研究劇本，就是要讓這一次演出富貴飯店大少爺「高駿生」能夠讓觀眾看到不一樣的王燦，他提到前一個角色楊三泰跟高駿生在角色的身分地位都在水準之上，所以之前為戲訂製的西裝及套裝都能派上用場，唯一稍微不一樣的是這次是飯店集團的總經理，配件上面也會選擇活潑一些。王燦則爆料剛進劇組的時候，體重還沒減到標準的體重，大家都投以「你竟然還沒減重」的眼神，但他不擔心，因為知道劇組工作人員都很嚴格，大家都會督促看看休息室有沒有人偷吃零食。

王燦提到第一場戲就在KTV邂逅賴慧如，賴慧如劇中為了錢灌下好幾杯酒，整場戲錄下來都讓大家嘆為觀止，直說她「肚量有夠大」；王燦則說自己鏡頭前喝第一口卻立刻被嗆到，只能虧自己是「雞仔腸鳥仔肚」，爆笑的話讓全場笑翻，整場拍攝結束後，王燦說看到賴慧如飛快的速度向外奔，他上前關心是遇到什麼事這麼緊張，賴慧如則說「我要去洩洪，快忍不住啦!」王燦被問到劇中會不會跟賴慧如再續前緣，他神祕的說這要留點神祕感，讓觀眾繼續追下去。