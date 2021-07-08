動作爆破電影《96分鐘》斥資一億，場景搭設複雜。（華影國際提供）

賣座鬼片《粽邪》系列監製鄒介中預計拍攝的《96分鐘》、《粽邪3》因三級警戒延期拍攝，對於劇組拍攝也在「三級警戒適度鬆綁」行列中，鄒介中8日表示，這對劇組很有幫助，他認為現階段首要是以國家整體防疫為優先考量，貿然拍片造成病毒傳染，這樣的後果誰都不樂見。

鄒介中舉今年四月自己參與國際平台拍攝影集《亞洲怪談第二季》為例，該國際平台的新冠疫情工作指引詳細規範拍攝人數、社交距離、戴口罩、量體溫並記錄回報，甚至要求演員不得共用化妝箱，雖然也因此增加拍攝成本，造成超支200萬，但鄒介中表示，防疫還是現階段最重要的事情，他也表示很樂意分享國際平台工作指引給文化部，一起討論出適切的影視工作指引。

雖然劇組拍攝可以適度鬆綁，鄒介中表示防疫工作一定要落實，尤其電影常常會出外景，鬼片中有些場景已荒廢多時，工作人員可以戴口罩，但是演員不行，無形中演員也會暴露在高度危險中，所以要訂定規範，他認為防護要做好，工作才會有保障。

而疫情打亂全台電影劇組拍攝期程，拍攝鬆綁後，也勢必面臨劇組的搶人大戰，鄒介中表示，斥資1億的《96分鐘》原訂9月開拍，但因為搭景工程浩大，耗時兩個月時間，今年勢必開拍不了，確定延後到明年，而備受期待的《粽邪3》在拍攝鬆綁後，預計今年11月可以開拍。