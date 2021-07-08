美國海軍歐洲-非洲司令部表示，尤馬號 (USNS YumaT-EPF 8)遠征快速運輸艦將要進入黑海，與那裡的北約盟國艦隊一起參與2021 年海上微風演習(Sea Breeze 2021 )。

防衛部落格(defence-blog)報導，尤馬號是先鋒級(Spearhead-class)的８號艦，此級艦全長103公尺，寛度28公尺，排水量1515噸，平均船速達到35節(65公里/小時)，可運載600 短噸(544公噸)的軍用貨物，航行 1200 海浬(2222公里)，由於採用雙船體設計，因此吃水僅3.8公尺，可以在多數的港口停泊，以及複雜地型的水域中航行，艦尾有大型船閘門，還加了能承受 100 噸重量的滾裝坡道，可以快速裝載人員與車輛，包括M1艾布蘭主戰車等等。

Austal USA - Expeditionary Fast Transport (EPF) Highlight Video

還設有相當寬敞的飛行甲板，舉凡CH-47、CH-53大型直升機，或是MV-22魚鷹機都能起降自如。

先鋒級目前已有12艘，第13艘正在建造中。