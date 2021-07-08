財政部國庫署今日表示，今年上半年查緝私菸成果豐碩，共計1090萬6145包，市價約7.25億元，較去年同期相比，查獲量增加555萬2167包，成長103.70％。

國庫署強調，即使今年5月本土疫情趨於嚴峻，目前警戒仍處於三級，但是查緝私菸仍不鬆懈。

而今年上半年查緝當中，屬6月6日海巡署偵防分署嘉義查緝隊會同相關機關，在台南安平外海查獲「勝○號」貨輪走私案，經過清點查獲的私菸有497萬3409包，該案是歷史第4大案、高雄港第2大案並為今年的最大案。

為精進私菸查緝效能，財政部2016年10月20日訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並針對變異新型走私態樣，採取滾動檢討方式因應，迄今已6度檢討精進防杜措施。

菸稅調漲後，菸品價格上漲提高走私誘因，未來將持續統合強化查緝能量，配合實際需要持續精進查緝措施，以維護市場秩序及國家稅收。

財政部國庫署重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰。輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1000萬元以下罰金。

若是檢舉人（吹哨者）獎勵金每案最高額可達600萬元獎金。國庫署表示，希望透過全民共同合作，打擊不法，以維護大眾權益。