習近平在中共建黨百年大會上談及台灣問題，但未再提「一國兩制」與「心靈契合」讓許多人感受到對台政策出現變化。廈門大學台灣研究學者唐永紅對此表示，兩岸基本上已成「敵我矛盾」狀態，未來只有統一這一條路，實現統一的方式就取決於台灣與反對兩岸統一的國際勢力行為怎麼做。

廈大台研中心副主任唐永紅接受《多維新聞》訪問時指出，從現在的台灣民意與執政者做法來看，兩岸基本上已成「敵我矛盾」狀態。若最終以非和平方式達成統一，那還有沒有一國兩制，還很難說。

關於中共如何在民間「武統」聲浪與官方「和統」目標之間拿捏分寸，唐永紅分析稱，兩岸只有統一這條路，這是中共既定任務、目標，沒有別的路可走，只是在什麼時間、用什麼手段實現的問題。

他表示，武統與和統「並不矛盾」，武力方式與和平方式「都只是手段而已」，大陸當然希望以和平方式實現，那是最好的，但並不排除以武力手段、「反分裂」方式來實現統一。習近平在談到兩岸統一時，那段經久不息的熱烈掌聲其實代表大陸的民意，而且民意可能還更強烈些。

唐永紅說，「很多時候我在想，最後實現統一的方式，很多時候取決於台灣與反對兩岸統一的國際勢力的行為做到什麼程度」。

報導說，習近平最近有關談話中沒有提到「一國兩制」，「心靈契合」近來大陸官方也少說了一點，唐永紅認為，和平統一、一國兩制、心靈契合都是大陸希望理想的統一方式。也許可以從演講時間短，台灣問題只能講原則性的東西，無法面面俱到來解釋。

他表示，但從現實層面來看，這些東西不完全取決於大陸，要看形勢變遷、台灣民意，尤其民進黨當局與國際勢力，不僅拒統還謀獨，甚至遏制大陸發展。「所以坦白來說，現在整個島內民意取向、當局做法，讓兩岸基本上已經成為敵我矛盾的狀態」。

針對北京對「台獨」的立場、定義，唐永紅指出，台獨程度有分，最徹底的是會讓大陸動武的《反分裂國家法》3條紅線：台獨或台灣從中國分裂出去的事實、導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。如此就得採取非和平方式及其他必要措施捍衛國家主權和領土完整。

唐永紅認為，但在這之前，還有分成漸進性、過渡性的台獨。例如蔡英文政府去中國化的教育；台灣媒體與政客成天按照一邊一國、一中一台在宣講；修改法規將疆域刪除大陸地區等，都可以被認為是某種形式程度的台獨。

他說，大陸也會因應台獨程度不同，採取相應程度的反制，並不是台灣宣佈台獨，大陸才會反制。譬如這兩年的艦機擾台、穿越中線，就是反制台灣勾連國際搞台獨，以前沒有這種情況，因為現在台獨程度變高了，反制作為也加強。