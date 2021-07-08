儘管受到供應鏈缺料拖累，英業達（2356）及緯創（3231）6月在零組件可成套生產出貨力道小幅增長下，筆電出貨量及單月營收皆有雙位數月增長，並帶動第二季筆電出貨量較第一季增溫、季營收亦暫居今年高點。在訂單能見度明朗下，兩業者對第三季需求皆看增，不過業績能否如預期成長，則得視供應鏈料況可否跟上。

進入第二季後，英業達及緯創皆面臨供應鏈料況惡化、長短料拉高庫存水位的情況。雖單月筆電出貨仍多站高水位，不過成長空間皆明顯被壓縮，同時也較去年同期走弱。

6月在零組件可成套出貨數量上升下，英業達單月筆電出貨月增逾一成、達180萬台，穩住單季出貨量有500萬台高水位，較第一季有4.2％的微幅增溫。

緯創四大產品線出貨則皆較5月有持平以上成長，其中增幅最大的筆電出貨月增近28％、衝上230萬台，拉升單季出貨衝高至610萬台、季增約13％。

在6月營收表現上，兩業者皆暫登今年以來高點。其中，英業達月增近16.8％、達412.72億元，但較去年同期下滑22.7％。緯創則月增逾17.9％、達719.04億元，年減8.98％。

累計英業達第二季合併營收為1148.04億元，季增2.7％、年減22.85％，緯創第二季合併營收則季增13.36％、達2010.99億元，但較去年同期下滑9％。兩業者上半年合併營收分別為2266.52億元、及3782.38億元，並皆較去年同期有超過4％衰退。

展望下半年，兩台廠預期缺料困境將延續至年底，目前缺口至少達20％。在訂單能見度明朗下，英業達對筆電、伺服器及智慧裝置等三大產品線的需求皆看旺，第三季營收可望有雙位數季增長，不過屆時尚得視料況供貨能否跟上。

至於緯創同樣看好下半年需求及出貨動能皆優於上半年，惟在考量缺料下，預估7月各產品線出貨力道將略走緩，第三季除了顯示器業務可望有小幅季增，其它產品線多僅能與第二季持平。