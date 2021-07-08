合庫銀行完成燁輝49億聯貸案的簽約，此次原以41億招募，但最後則以49億結案，超額認購率約120％；合庫指出，國內外重要基礎建設均對鋼鐵相關產品需求旺盛，使銀行團更看好燁輝的營運，同時燁輝今年首季營收較去年同期成長47％，亦使銀行團更看好營運前景，因此超額參貸。

合庫銀甫拿下今年上半年全體國銀聯貸第三名佳績，8日再與燁輝簽下聯貸案。對此合庫銀指出，本案將用以償還燁輝既有聯貸餘額、購置機器設備及充實營運週轉金，原以41億元推出，在銀行團對於燁輝企業營運狀況及未來前景高度認同與肯定，最終以49億元結案。

該案為5年期，共10家銀行參貸，包括土銀、華銀、一銀、彰銀、兆豐銀、農業金庫、上海商銀、台新銀、台企銀，均在參貸銀行之列。

合庫指出，燁輝成立至今已43年，以鍍鋅及烤漆鋼捲的產銷為主要業務，產線多元，具有尺寸最完備、產品最齊全的競爭優勢，可滿足客戶一次購足的需求，產品行銷全球137個國家，已成為台灣、中國大陸及東南亞地區最大、世界最先進、最具競爭力、品質最優良的全製程鍍烤鋼捲專業製造廠，今年第一季營收較去年同期成長47％，稅前獲利創下單季新高紀錄，展望未來營運可期。