為感謝日本再次提供台灣113萬劑疫苗，成為台灣對抗疫情最堅實的力量，也展現台日深厚友誼，台北101今（8日）晚18時30分至22時打字點燈，用5句話表達感謝，包含「台日真友誼」、「合作向前行」、「台灣❤️日本」、「攜手抗疫情」、「感謝の心を再び」。