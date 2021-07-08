台北101五句話點燈 感謝日本提供113萬劑疫苗 21:182021/07/08 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101五句話點燈，感謝日本提供113萬劑疫苗。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為感謝日本再次提供台灣113萬劑疫苗，成為台灣對抗疫情最堅實的力量，也展現台日深厚友誼，台北101今（8日）晚18時30分至22時打字點燈，用5句話表達感謝，包含「台日真友誼」、「合作向前行」、「台灣❤️日本」、「攜手抗疫情」、「感謝の心を再び」。 美國姐妹市議員報恩 允助新北獲疫苗 日本再贈113萬劑AZ疫苗今抵台 陳時中：盡快提供施打 #台灣 #台北101 #句話 #點燈 #感謝日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 COVID-19疫苗預約系統 挨轟買空賣空 04:102021/07/08 焦點要聞 防疫管制有條件鬆綁 蔡英文呼籲：一起找到新平衡 19:272021/07/08 政治 東京4度緊急事態宣言將上路 間隔一次比一次短 16:292021/07/08 國際 日女星當台灣媳婦5年 重溫家鄉七夕習俗出賣老公心願網笑歪 17:432021/07/08 娛樂 KLOOK調查台灣人最想去的國家Top10 立陶宛好感度飆升 11:312021/07/08 科技 時論廣場》日美挺台底線 不踩台獨紅線（陳一新） 18:552021/07/08 時論廣場 時論廣場》政府防疫怠惰 人民遲早要算帳（翁曉玲） 19:112021/07/08 時論廣場 1.1萬多名幼兒園、課照中心教職員今接種 侯友宜視察施打狀況 11:172021/07/08 生活 陳其邁感謝日本贈疫苗 提醒外籍民眾可至施打站接種 16:512021/07/08 生活 福原愛、江宏傑宣布離婚 5年婚畫下句點 15:362021/07/08 娛樂 盧秀燕「為民請命」 盼中央在疫苗數量足夠下逐步開放施打 16:142021/07/08 生活 生活熱門新聞 全台微解封 新北桃園帶頭逆時中 各地例外規定一覽 - 生活 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 目標16日接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中轉頭找他回答 - 生活 看不懂微解封？名醫1句話突破盲腸 美女律師解釋超傳神 - 生活 翡翠水庫冠軍寶座輸了 這水庫深淵反彈成當前蓄水量第一 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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