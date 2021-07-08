中央流行疫情指揮中心今天宣布全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所適度鬆綁。法務部因應「微解封」政策，要求所屬各機關視防疫需求配合調整，並持續做好防疫工作，「鬆綁不鬆懈」。

法務部表示，除要求所屬各機關持續貫徹延長警戒措施外，並比照指揮中心提出的適度鬆綁措施，要求所屬檢察、調查、廉政、矯正、行政執行等系統，視防疫需要配合調整。

法務部舉例，檢、調、廉等辦案機關若因個案偵辦必要而需開庭訊問或詢問時，除環境完成清潔消毒外，規劃以延伸偵查庭、遠距訊問等方式進行，若仍須實體開庭，則要求採取降載措施，減少每日合計開庭或詢問次數，分散報到人流及控管人數，避免群聚。

此外，偵查庭或詢問室應加裝透明隔版、保持通風環境，民眾或律師出庭或到案時要求遵守實聯制、量體溫、填寫TOCC評估表及加強出入口管制，庭訊或詢問過程中全程配戴口罩，維持社交距離等相關防疫措施。

法務部說，為使本部業務能順利推動及維持為民服務量能，居家辦公人數比例從2分之1調整為3分之1，異地辦公及擴大實施彈性上下班措施則一併延長至7月26日，並授權所屬各機關首長審酌本部通案原則、機關特性及當地疫情相關等因素適當調整。