政府宣布疫情三級警戒適度鬆綁，電影院也在微解封行列中，因應「三級警戒適度鬆綁」，威秀影城表示，為了維護觀影品質，威秀除了每場次開演前全影廳消毒、觀眾配戴口罩、落實指揮中心對於社交距離的要求，希望影迷能協助配合高規格防疫，打造安心的電影院。

威秀影城日前於LINE官方帳號上，針對iShow卡友發起「疫情後觀影意願調查」，有高達95.7％的卡友相信戲院防疫工作會做好，解封後，願意再回到戲院。威秀影城也祭出每一場次放映結束後，都將由專人入場全規模無死角消毒，以利每一場次的觀眾，從座椅空調等等都能確保在最安全狀況。所有現場服務人員，也都會藉由快篩試劑，確認員工健康無虞之後，才會值勤。畢竟，業內人士最擔心的，莫過於「解除三級警戒之後，觀影習慣是否改變？」調查顯示，只有3.9％的民眾不願意回來戲院(認為疫情還會影響)。同時，僅0.4％的觀眾表態日後只看線上平台。