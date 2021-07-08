福原愛、江宏傑5年婚破局 陸網友一面倒狂賀

日本桌球天后福原愛今年初爆出與橫濱大谷翔平不倫戀，與江宏傑婚變風波延燒近半年，終於告一段落，福原愛今(8日)與江宏傑發出聯合聲明，宣布正式結束夫妻關係，孩子將由兩人共同監護。而福原愛更在看到好友兼私人教練湯媛媛給她的暖心13字留言時，忍不住淚崩回應「愛你(妳)」。

福原愛今日與江宏傑宣告夫妻緣分已盡，她隨後也在微博向大陸粉絲親自告知離婚一事，「一直溫暖守護，鼓勵著我並給我力量中國的球迷、粉絲們，很抱歉…因為我的私事報導給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的，感恩不管何時都支持我的家人和朋友們。」

湯媛媛暖心打氣，讓福原愛感動淚崩。(取自福原愛微博)

福原愛因為不倫戀風波，事業、愛情兩頭空，心情也陷入谷底，也讓她在看到好友湯媛媛13字暖心留言「爱，恭喜你（妳），加油。我們永遠支持你（妳）」感動不已，貼出一個落淚符號向好友喊話「愛你(妳)」。

福原愛、江宏傑5年婚姻畫下句點，不少台灣網友也好奇，現在日本網友是怎麼看待昔日的天才桌少女福原愛。其實日本網友多半是認為福原愛出軌有錯在先，「我認為這完全是她自作自受，只不過這代價太大了」、「福原愛出軌是導致他們離婚的原因，孩子太可憐了」、「她丈夫跟她離婚真是離對了」、「這次事情讓小愛形象一落千丈，感覺她前途多舛啊」、「福原愛因為醜聞而變得一文不值了」。