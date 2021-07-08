無畏疫情，合庫金上半年獲利大增26.67％。合庫金8日公告上半年獲利，儘管5月本土疫情爆發、國內經濟活動趨緩，但合庫金6月獲利卻創下金控成立以來單月新高，且合庫上半年稅後淨利仍有102.03億元，較去年同期大幅成長26.67％，每股稅後盈餘（EPS）來到0.73元，淨值報酬率(ROE)為8.40％，資產報酬率(ROA)為0.48％，不論是單月及累積獲利，均破金控成立來紀錄。

合庫金董座雷仲達從外匯、財管信託、財務投資、中小企金等業務多管齊下布局，也使合庫銀行在數道新動能引擎的加持下，上半年獲利大有展獲。其中核心子公司合庫銀行110年上半年度合併稅後淨利達86.34億元，較去年同期增加16.51億元，成長率23.64％，主要來自於利息淨收益增加以及資產品質有效提升，致呆帳費用減少。

此外，合庫人壽如今更站穩第二獲利引擎的地位。合庫金公告的最新獲利顯示，合庫人壽在今年上半年度稅後淨利達9.16億元，較去年同期增加3.23億元，成長率54.40％，此外，合庫證券及合庫資產管理公司皆較去年同期成長3成以上，金控集團旗下各子公司可說火力全開，更具多元獲利引擎之姿。

合庫金控雷仲達董事長對此表示，集團獲利表現來自於打造永續金融的共同架構；他也在內部要求：「金融永續發展、善盡企業社會責任不能僅是口號！」在雷仲達指示下，合庫金控亦創公股銀行之先，於「永續經營委員會」下新設「永續辦公室」，專責規劃全集團永續經營的政策方向。

對於下半年的發展，合庫金則指出，在海外布局隨著全球陸續解封應有更多商機，對此合庫銀目前已有24個海外據點，接下來還將拚設美國第四家分行-休士頓分行、越南河靜分行亦可望加入營運行列，有助推升海外獲利貢獻；對於取得財管2.0執照的後續進度，合庫銀也準備在年底前成立新的「私人銀行部」，將提供高資產客戶更多元化金融商品諮詢銷售服務，搭配集團其他子公司共同行銷的優勢，為合庫金強化高端理財獲利動能。