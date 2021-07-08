中國電子科技集團與中國普天資訊產業集團8日召開重組大會，正式宣佈將中國普天併入中國電科，成為其全資子公司，大陸通信行業誕生新的巨無霸企業。

IT之家報導，中國電子科技集團是國有重要骨幹企業，也是大陸軍工電子主力軍、網信事業國家隊。大陸國資委已在6月23日宣布，經國務院批准，將中國普天資訊產業集團整體併入中國電子科技集團，成為其全資子企業。兩者合併重組後，將有利於加快構建自主可控、安全高效的資訊通信產業鏈供應鏈。

據悉，中國電科目前擁有包括47家國家級研究院所、11家上市公司在內的500餘家企事業單位；擁有35個國家級重點實驗室、研究中心和創新中心。

中國電科旗下有11家上市公司，分別為海康威視、國睿科技、四創電子、傑賽科技、鳳凰光學、電科數位、天奧電子、衛士通、太極股份、電能股份、中瓷電子。

中國普天旗下上市公司則包括東方通信、東信和平、成都普天電纜、南京普天（寧通信B）四家公司，主要涉及行業包括行動通信設備、智慧卡產品和電纜等。