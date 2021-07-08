美國小型股從去年9月底開始大漲，表現優於大型股，但專家認為其多頭氣勢可望維持下去。

小型股為主的羅素2000指數從去年9月23日低點1451.46點起漲，迄6月30日收2310.55點，月線連九紅。道瓊斯市場數據顯示，這是該指數自1986年12月以來月線連漲最久紀錄。

指數踏入7月後失守2300點大關，7日下跌近1％收2252.85點，但從去年9月低點計算仍累計上漲逾55％。以大型股為主的標準普爾500指數同期累漲約35％。

羅素2000指數持續走高，是因為美國陸續解除防疫限制後，民眾恢復外出購物和用餐，帶動企業獲利增長。像服飾零售商Abercrombie & Fitch首季恢復獲利，今年來股價迄7日止累漲114％。

路孚特統計調查，分析師估計剛結束第二季的羅素2000企業整體獲利是去年同期逾三倍，標普500企業僅年增65％。

Essex投資管理共同執行長普賴爾（Nancy Prial）認為羅素2000指數在3月中之後出現橫向整理走勢是正常現象，因為投資人要思考下一步操作。她看好強勁獲利能讓該指數展開另一波段創新高漲勢。

Calamos投資組合經理尼爾森（Brandon Nelson）認為跟大型股比較，小型股的股價仍相對便宜。據美國銀行全球研究資料，按未來十二個月預期獲利計算，羅素2000指數6月底本益比17.7倍，大型股為主的羅素1000指數為21.5倍。