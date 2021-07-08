新竹市8日上午，30多歲的東南亞籍女子因長期身心狀況不佳，在與2歲男童起口角之際，一時情緒失控不小心將男童悶死。經檢方初步判定後，並無在男童身上看到其他外傷，預計於下周一（12日）解剖釐清死因，生母部分則諭知3萬元交保。

據了解，該名男童與父、母、兄長及爺爺一同居住，男童爺爺在上午10時左右看孫子都一切正常，未料11時左右竟發現男童臉色發白，趕緊打119報案。消防人員趕抵時，家屬已將男童抱出，消防人員評估發現男童未有明顯外傷，但臉色發白已無呼吸心跳，急救後送醫仍不治。

警方指出，犯下案子的30幾歲東南亞籍母親無業在家，長期身心狀況不佳，8日上午因不明原因心情不好，男童又吵鬧不休，母親也坦承，當時因孩子吵鬧，一時難忍情緒，才拿出塑膠袋想要他安靜些，至於是否有殺人犯意還待釐清。

檢方指出，初步判定男童身上並無其他傷勢，排定於12日進行解剖釐清死因，經複訊男童母親後，不排除有殺人罪嫌，考量其經濟地位以及精神狀況等，判定並無逃亡與串證之虞，訊後諭知3萬元交保。

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