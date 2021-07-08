北韓官媒今天報導，領導人金正恩出席祖父金日成逝世27週年參拜，先前政變傳聞不攻自破。南韓國情院獲得情資也指出，金正恩近日暴瘦10到20公斤，但健康無虞。

韓聯社引述北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩當天凌晨零時前往錦繡山太陽宮參拜，勞動黨中央委員會政治局成員及黨中央指導成員與會。

日前剛傳出金正恩身體抱恙的小道消息，也有部分媒體引述不具名北韓人士說法稱北韓內部出現政變跡象，這次參拜報導可算佐證金正恩身體無恙。北韓過往也慣於利用官媒報導金正恩出席活動，以澄清外界對其健康狀況的揣測。

對此，南韓國家情報院今天在國會情報委員會中表示，根據近期獲得情報，金正恩步履穩健、活動自如，且在6月就主持了5次勞動黨會議，會議時長動輒數小時，健康狀況看來並無大礙。

這次參拜活動的照片也引起韓媒關注，原本名列北韓權力核心前5名、主管軍方的政治局常務委員李炳哲並未與金正恩一起站在最前排，而是退後至第3排，站在勞動黨規律調查部長朴太德及農業部長李哲萬中間，推測可能是先前遭懲處，被降級至政治局候補委員或部長級幹部。

而原本同樣被推測遭問責的總參謀長朴正天則配戴低一階的次帥勳章，與三星上將階級幹部一起站在第二排。先前未被提及降職的人民武力相（國防部長）金正寬配戴勳章也從次帥降為大將。

北韓軍方4大核心人物中3人遭降職、解任，受到韓媒關注，推測可能是受先前軍人參與走私活動的事件受到懲處。南韓國情院則分析，懲處原因可能包括防疫消毒設施準備不足、儲備糧食供給延遲及管理不實等。

此外，根據南韓國會議員透露，國情院認為原子能研究院遭駭事件與北韓有關，也可能是第三國相關組織主使，目前仍在進行調查，所幸核心資料並未外洩。