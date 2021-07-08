神尾楓珠與瀧内公美在片中有許多性愛場面。（采昌提供）

神尾楓珠與瀧内公美在片中有許多性愛場面。（采昌提供）

以電視劇《3年A班當人質》廣為台灣觀眾熟知的22歲男星神尾楓珠，不僅在2020年獲選《Vivi》雜誌票選為「國寶級帥哥」，更被大讚擁有「世界遺產級的眼神」，讓他星運持續看漲。這回主演《私慾帳號》，也是他繼2018年短片《春日明媚》之後，再度與導演加藤卓哉合作。他在片中飾演神祕的年輕網友「Yuto」，因為看上瀧内公美在社群小帳中的清涼裸照，於是私訊給她，並成功約到對方一夜激情。

讓人吃驚的是，神尾這回在片中有大量性愛場面，不僅大秀養眼鯊魚肌，更解放結實臀部，與「網友」瀧内公美忘情嘿咻，甚至抬起對方使出「火車便當」與「後背」性愛姿式；戰到激情忘我時，還拿起手機自拍性愛影片，大膽演出連他自己都說：「是我演藝生涯當中，非常具有挑戰性的角色及故事。」

神尾在本片貢獻自己從影以來最大的尺度演出，是否會介意裸露？他表示：「我本身並不會抗拒裸露，雖然之前有被動的床戲經驗，但這回卻是首度要讓自己成為主動的一方。」而在片中賣力呈現性愛場面的他，也自我評價：「其實我是個害羞的人，很難跟現場工作人員打成一片，不過多虧導演給我明確指示，讓我從一開始就可以坦率地去面對。」

由於神尾楓珠在《私慾帳號》有許多裸露場面，身材管理相對也顯得重要。導演加藤卓哉透露：「其實神尾很瘦，因為要讓他脫衣服，所以給了他『鍛鍊肌肉』的DVD，只不過他太忙，結果都沒有好好鍛鍊。」即使如此，導演也是極力稱讚他：「然而他在片中的身材，看起來真的很好。」另一方面，實際年齡跟神尾相差九歲的瀧內公美，這回要跟年下男對戲，她也是對神尾讚譽有佳：「因為距離殺青已經過了兩年，感覺他現在變得很有男子氣概。當時覺得他長得很像女孩子，非常精緻。所以我在拍戲時一直盯著他看，真的是臉小身材又好看！」《私慾帳號》明日（7／9）起，以PVOD首映方式，在「中華電信MOD」、「中華電信 Hami Video」、「台灣大哥大myVideo」、「遠傳friDay影音」等四大平台觀賞得到。