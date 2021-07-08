台灣水情危機解除，就連一度最不樂觀的德基水庫蓄水量也回升至40%，其中位居全台當年蓄水量冠軍長達1年多的翡翠水庫，如今也被台南曾文水庫「觸底反彈」超車。

曾文水庫5月底時蓄水量一度跌至4.3%、2000萬左右蓄水量，情況相當危急，當時翡翠水庫依舊保有60%、2億噸水量；六月初時，彩雲颱風所帶來的西南氣流，讓北部降下致災性豪雨，翡翠水庫一口氣上升20%左右，接下來連續的午後雷雨和致災性豪雨，則是開始猛灌除了德基之外的中南部地區水庫，如今曾文水庫水量達到58.5%、2億9811萬噸，正式超車翡翠水庫82.7%、2億7752萬噸。

雖然蓄水量目前為58.5%，但由於曾文水庫容量大，目前已來到將近3億噸水量，超越翡翠水庫。(圖／台灣水庫即時水情)

翡翠水庫為全台第二大水庫，也是全台唯一水源特定區，不論水土保持、水質皆為全台第一，淤積量僅2700萬噸、僅占總容量6.7%也是全台最好。在今年中南部傳旱災時，翡翠始終保有60%以上蓄水量，同時每日送水81萬噸給石門，再由石門供應竹科，功不可沒。

至於曾文水庫為全台第一大水庫，總蓄水量可達7億噸左右，但由於淤積嚴重，佔了總容量30%，目前滿水量為5.1億左右。除了6月的梅雨接力外，本月初的幾波大雷雨也為曾文帶來豐沛水量，得以超車翡翠水庫。