時隔一年，財政部所推出的兆元振興方案不僅達標，而且還加碼，原本財政部匡列1兆額度，不過之後再進而加碼到1.59兆，最後在全體八大行庫的鼎力配合之下，每家都100％完成執行，該方案共協助企業達67516戶，其中以中小企業62467戶佔比92.52%，為主要受惠對象。

財政部是在去年七月一日正式率八大行庫推出兆元振興方案，瞄準六大核心戰略性產業及協助拓展國際鏈結布局、加速創新及轉型升級等資金需求來執行該方案。財政部也指出，兆元振興方案對六大核心產業承做金額9325億元，佔比逾半達58％，公股銀行亦藉此發揮金融支持核心產業的效能。

在六大核心產業的放款分布上，財政部統計顯示，資訊數位佔比22.4％、資安系統鏈結1.9％、生物醫療科技1.8％、國防及戰略物資16.6％、綠電再生能源4.3％、民生戰備物資11.6％；在六大產業之外，佔比最高的為與企業海外發展相關的國際鏈結，佔比32.1％，而創新轉型相關則佔比9.4％。

國庫署表示，原本該案規模1兆元，但實施期間景氣活絡，申辦踴躍，為嘉惠更多企業，擴大推動成效，經各公股銀行盤點資源，提高方案規模，總額度由1兆再提高至1.59兆元，增加超過50％，並於屆期前達標；而由主計總處公布去年第4季經濟成長率上修達5.15％，顯示該方案已發揮協同支援提振經濟、加速景氣復原政策功能。