大陸金融業近日傳聞，某家持有大量白馬股的大型外資機構管理的中國基金遭遇客戶贖回，據稱該基金的規模預計達到300億美元，外界普遍猜測是瑞銀集團。21世紀經濟報導引述瑞銀資管相關人士8日回應，該公司中國投資組合的總資產規模並沒有出現異常的變動。

報導稱，該人士回應，目前投資組合的規模變動屬於正常的業務範疇，資產管理規模的變化也部分反映出了中國在岸和離岸市場的市場走勢。截至到2021年6月底，瑞銀中國股票團隊的總管理規模超過360億美元。

華爾街見聞報導，市場早在5日晚間就傳出上述消息，且依據基金管理規模之大，市場猜測贖回的基金是由瑞銀資產管理中國股票主管施斌所操盤的產品。報導稱，施斌2021年的業績相對承壓，這和他操盤產品重倉布局股票近年回落較多有關。

報導稱，以施斌管理規模最大的中國機遇基金來說，截至2021年5月31日，前十大重倉股份別為騰訊控股、貴州茅台、中國平安、好未來、阿里巴巴、網易、招商銀行、香港交易所和石藥集團。這些基金重倉股總體上囊括了互聯網、消費、教育、保險、銀行等行業的龍頭公司，其中有不少公司股價近期顯著回落。