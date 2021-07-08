「共同通信」報導，日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代8日表示，在經過五方會談商討後，已決定即將於東京都等首都圈內舉行的各項東京奧運會賽事，將不開放觀眾入場。

丸川珠代在國際奧林匹克委員會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）、東京奧運暨帕運組織委員會、日本政府、東京都政府舉行的線上五方會談結束後，宣布由於東京都新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，讓政府第4度宣布「緊急事態宣言」，故決定東京奧運於東京都內舉辦的賽事，將不開放觀眾入場觀賽。

根據報導，五方會談也決定，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣雖然並不在「緊急事態宣言」的範圍之內，但由於與東京都同屬首都圈區域，人口往來密切，因此當地場館同樣不開放觀眾入場，將在稍後與各地方政府協調後發表。

另複數政府消息人士告訴《讀賣新聞》，開幕和閉幕式也將以閉門的形式舉行，而位於宮城、福島、茨城、靜岡等4縣的場館，只要採取萬全的防疫對策，仍能開放觀眾入場，會協調最多開放一半座位、總人數在1萬人以內。北海道則仍在討論中。

「日本放送協會」（NHK）指出，向一般民眾出售的東京奧運門票已售出363萬張，預計收入達900億日圓（約新台幣230億元），不過在東京都等區域不開放觀眾入場下，將被迫收回大部分門票，對東京奧運再度造成打擊。