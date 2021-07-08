桃園市政府秘書處收到韓國龜尾市捐贈的醫療口罩，立即送到龜山區壽山高中社區疫苗站讓醫護使用。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦7日上午出席韓國龜尾市捐贈醫療口罩記者會時表示，桃園市與龜尾市於2016年9月7日締結為友好城市，5年來兩座城市於科技、教育、文化、體育等多元領域深入交流，感謝龜尾市長張世龍得知桃園發生新一波本土疫情，隨即寫信表達慰問之意，並特別捐贈3萬片韓國製KF94醫療口罩提供桃園醫療及防疫人員使用，象徵台韓友好、齊心抗疫，他也期盼未來兩市在疫情挑戰中攜手前進，展現友好城市的價值。

鄭文燦提到，龜尾市是韓國高科技產業重鎮，包含三星電子等重要科技廠皆設置在龜尾市，這點與桃園市非常相似，兩市也因此在科技、教育、文化及體育等領域深入交流、互動熱絡。去年國際間疫情嚴峻，桃園市募集許多醫療及防疫物資致贈各國的友好城市，他也致函各城市市長。今年台灣也遭逢疫情衝擊，其他國家也在第一時間表達慰問並向我們伸出援手，展現了台灣存在的價值。

鄭文燦說，過去台灣和南韓平均一年互訪旅客高達上百萬人次，期盼未來疫情解封，能舉辦更多城市交流活動以拉近台韓距離。他再次感謝龜尾市張市長及韓國人民為台灣帶來溫暖。

龜尾市長張世龍透過視訊連線參與口罩捐贈儀式，他提到龜尾市與桃園市都是相當年輕有活力的城市，龜尾市與桃園市自5年前起即展開許多合作，龜尾市不僅參與了桃園農業博覽會，也受邀組團來台參加「桃園管樂嘉年華」活動及表演；此外，桃園市積極推動通訊、半導體、汽車、綠能等產業發展，與龜尾市的城市發展目標不謀而合，龜尾市也即將發展成為國際性機場城市，因此期盼未來能與已經是國際性機場城市的桃園擴大交流合作。

駐台北韓國代表部代表姜永勳表示，去年新冠疫情在全球擴散，韓國和台灣防疫的優異表現成為地球村的典範。今年各國積極提高疫苗接種率，國際社會高度期待疫情能夠盡早落幕，但近期卻因變種病毒的出現，造成這場長期抗戰無法輕易結束。他提到，「曾經有人說過要走長遠的路，與好朋友結伴同行最快」，因此他認為龜尾市與桃園市能以同甘共苦的心，一起克服艱困的疫情具有非比尋常的意義，他也相信在兩位市長強而有力的領導之下，能幫助市民朋友盡快恢復日常生活，並且早日恢復台韓互訪交流。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園與韓國龜尾市、仁川廣域市、論山市互為友好城市。去年七月，仁川廣域市發生自來水水管蠕蟲公衛事件，市長第一時間表達關心慰問。近期仁川市長朴南春也致函桃園，表達對疫情的關心。論山市長黃明善也錄製影片，傳來「桃園加油」的暖心鼓勵。