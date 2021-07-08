美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的6月會議紀要出爐，有不少官員仍認為，雖然美國經濟復甦腳步較原先快上許多，但依舊會等到就業市場恢復到疫情前水準，等待縮減購債規模的條件到來，但是市場解讀，官員也在釋放提前縮減購債的條件，將視情況調整貨幣政策，加上亞洲疫情重燃，東京奧運將在無觀眾進場的狀況下進行，導致亞股普跌，周四盤前公布初領失業金人數些為遜於預期，美期指大跌500點。美股周四開盤下跌112.78點、以34569.01點開出，隨後跌勢一度擴大至400點，VIX指數狂升逾26%。

截至台灣時間8日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌391.74點或1.13%、暫報34290.05點；標普500指數下跌54.45點或1.25%、暫報4303.68點；那斯達克指數下跌點或1.44%、暫報14453.16點；費城半導體指數下跌79.52點或2.44%、暫報3182.21點。

5大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌以及微軟齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌超過1%、暫報636.34美元。台積電ADR股價下跌1.81美元或1.53%、暫報116.44美元；聯電ADR股價下跌0.17美元或1.86%、暫報9.22美元。

美國勞工統計局公布，上周初領失業金人數回升至約37萬人，略遜於市場預期，續領失業金人數方面，則是下降至333.9萬人，略優於市場預期，但就業市場仍較疫情前有段落差。投資人擔憂經濟復甦停滯，將資金進一步轉向避險美債，10年期美債殖利率落至1.25%，創2月底以來的最低水平。

美國聯準會(Fed)官員暗示，美國經濟今年復甦力道強於預期，縮減大規模經濟刺激措施的時間可能需要比預期提前。這分內容也指出，Fed官員將在本月會議上，討論何時與如何縮減資產購買規模進行更多的正式討論，目前可能以不動產抵押貸款證券(MBS)為優先考目標。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）根據資料建立模型顯示，目前美國疫情主要流行株，已經是以Delta變種病毒株為主，超過5成新增確診數都是來自於此病毒株。

日本東京都8日新增確診數為920例，創今年5月13日破千例以來新高，日本政府擬針對疫情擴大的東京都4度發布「緊急事態宣言」，期限至8月22日，代表東京奧運將在緊急事態宣言進行。此外，南韓、印度確診病例數又在攀高，南韓更在7日新增確診數1212人，創2020年12月25日以來新高，更創南韓疫情以來第二高，病毒株同樣源自Delta，市場擔憂就算Fed不會那麼快轉向貨幣政策，但對於下半年全球經濟復甦蒙上陰影。