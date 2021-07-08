金融市場近期震盪，投信法人強調，可留意具備較高收益的新興債與高收益債資產。

鋒裕匯理投信分析，現今市場可關注幾個重點，首先，是美國實質利率已為負值，市場資金勢必追求更高收益的資產。其次，經濟動能仍值得期待，全球疫苗施打率攀升，加速全球經濟成長表現。

所謂的實質利率為「公債殖利率-通貨膨脹率」。根據資料統計，美國的實質利率為負0.9％，近乎歷史新低，顯示美國公債殖利率已經追不上通貨膨脹率。儘管新興市場的通貨膨脹率也在上升，但新興市場債有較高的殖利率，因此仍保有較佳的實質利率。現階段無論是法人或零售投資人對於收益的追求仍熱烈，看好資金會流向擁有較佳殖利率的新興市場債券、高收益債等。

其次，全球疫苗施打持續，在2021年下半年，看好成熟國家供給過剩的疫苗將流向新興市場，推升新興國家施打疫苗的進度。另一方面，成熟國家解封之後帶起的總體需求攀升，將由新興市場的供給補上，進而帶動新興市場的經濟成長，將會是雙贏局面。