今年來原物料、運輸等景氣循環股風光，科技成長股受到壓抑，不過，隨資金輪動，加上看好後市獲利表現，推升科技股再攀高峰。投信法人表示，隨第三季電子旺季來臨，預期在需求提升及政策利多帶動下，將有利資訊科技股票型基金表現。

在市場持續看好及資金回流帶動，費城半導體、那斯達克指數近一個月震盪向上再創新高，資訊科技股票型基金績效同期間亦有亮眼表現。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，科技業長期看好，以美股四大指數為例，根據統計，近十年營收獲利成長表現，以費城半導體表現最佳，其次是那斯達克指數、標普500、道瓊工業指數，主要在於半導體與科技股所帶動的成長性顯著優於傳統經濟類股，經過上半年的估值調整後，加上接下來將迎接電子消費旺季，可望重啟新一輪動能。

林子欽認為，5G、AIoT所帶動的新一波科技成長浪潮，透過物聯網讓各個科技趨勢產業相互連結，產值有高成長潛力，具中長期投資價值，持續看好已被視為戰略物資的半導體設備，以及具趨勢發展潛力的電動車、自動駕駛、新能源、記憶體及相關軟體應用商機。