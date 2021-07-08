美國聯準會(Fed)公布上次決策例會會議紀錄顯示官員已就縮減購債進行討論，歐洲央行(ECB)周四如預期改變通膨目標至2％，市場憂心寬鬆退場將不利經濟復甦，加上包括日本等多個國家疫情升溫，歐美股市周四全面跳水大跌。

歐美公債殖利率短線頻創波段新低，亦凸顯市場憂心寬鬆措施退場後經濟成長將放緩，通膨率也會下滑，美國10年公債殖利率周四盤中下探1.26％，創近5個月新低。

歐美股市周四雙雙跳水，英國與德國大盤盤中大跌逾2.1％，法國股市重挫2.5％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌2.1％；美股道瓊工業指數開低近400點或1.2％，標普5百與那斯達克指數分別大跌1.3％與1.6％。

ECB周四召開例會後宣布重大政策目標調整，中期通膨目標由先前的「略低於2％」，改為「對稱性2％」，同時必要時將允許通膨率高於目標一段時間。

ECB此一政策調整符合市場預期，外界預估由於德國等北歐成員會主要擔心高通膨問題，義大利等南歐成員國則是憂心經濟成長疲軟，ECB此一政策調整為滿足所有成員國的折衷措施。

ECB還表示，通膨率指標將納入房價，同時會透過債券購買與擔保計畫來支持對抗氣候變遷。

智庫歐洲改革中心( Centre for European Reform)首席經濟學家歐登達(Christian Odendahl)認為，「新的通膨目標可讓ECB在確保通膨確實回到目標下，採取緊縮貨幣政策。」

根據Fed公布的6月例會會議紀錄，決策委員已就縮減購債進行討論，對縮減購債的大方向基本上有共識，差別只在於縮減購債的時機。會議議錄同時指出，決策官員坦言通膨率揚升的速度確實高於預期，但堅稱高通膨現象只是暫時。

一般預料，今年下半年Fed可能會就縮減購債計畫做出明確的宣示，這將代表Fed自疫情爆發以來貨幣寬鬆措施的首度退場動作。此外，日本政府周四對東京都發布第四度緊急事態宣言，東京奧運將禁止觀眾進場，此舉引發Delta病毒在全球蔓延的疑慮。