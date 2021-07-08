雖近期仍受到塞港、缺櫃等外在因素干擾，而嚴重影響出貨時程，但包括鈺齊-KY（9802）及專業運動裝備廠威宏-KY（8442）6月合併營收聯袂表現搶眼！鈺齊-KY8日公布自結6月合併營收13.04億元、年增36.78％，略低於2019年6月13.83億元，創同期次高；若以美元計價，年增46.19％，創同期新高；第二季合併營收34.79億元，季增5.55％、年增46.42％，創單季歷史新高。

同樣地，威宏-KY8日公布自結6月合併營收4.93億元、年增66.77％，主因受惠全球疫苗接種率穩定上升，歐美各國陸續解封，帶動戶外運動需求顯著提升，及輕奢包袋訂單開始回流，挹注威宏6月營收走揚，累計上半年營收達25.8億元、年增26.44％，維持雙位數成長趨勢。

鈺齊-KY累計今年上半年合併營收68.96億元、年增33.93％，創同期新高，以美元計價，年增42.66％。 鈺齊-KY說，第二季集團接單量能及產值、營收，雖皆維持成長趨勢，然而，因新冠疫情持續升溫，導致大部分生產基地的日常營運，必須面對更多不確定性與各種嚴峻挑戰，包括生產線被迫分流或停產。

尤其，公司員工日常出勤率、進出口時效準確性及生產排程管控等，皆直接遭受外部疫情衝擊，再加上原物料成本上揚、新人學習曲線、防疫措施支出等相關成本因素，及因人民幣和新台幣升值所產生的業外匯兌評價損失等不利因素。不過，鈺齊表示，整體訂單能見度持續保持高檔水準，集團產能規劃及營運規模，也將持穩提升，然近期新冠疫情詭譎多變，將干擾短期營運節奏及實際產銷。

威宏指出，輕奢包袋訂單下半年正式回流挹注，既有客戶Tumi、Kipling及Longchamp等公司6、7月起，開始追加新單，同時亦持續年度新品研發作業，公司樂觀今年可望擺脫疫情陰霾，帶動營收維持雙位數成長，並重回疫情前的營運表現。

威宏透露，因各大運動賽事逐步恢復舉辦，帶動運動與休閒相關產業復甦力道強勁，終端需求暢旺，推升公司主要運動客戶Nike、Under Armour、Puma及Taylormade銷售動能，有效挹注旗下運動包袋與專業配件訂單成長。

為此，威宏亦同步評估柬埔寨的擴廠計畫，現有廠房總計25條生產線，並以輕奢包袋產能為主，未來將繼續尋找當地合適廠房，擴增柬埔寨生產規模，並將視廠房大小，新增15至20條不等的運動包袋產線，以爭取承接Nike擴增的新訂單，帶動威宏營運規模再升級。