6月全台進入新冠肺炎疫情三級警戒下，第一金控繳出稅後淨利21.55億元的成績單，月增率28.5％，主要來自銀行與證券子公司的獲利貢獻，疫情對盈餘的影響尚不顯著。

第一金今年前六月累計稅後淨利達109.13億元，年增率24.5％，每股稅後盈餘(EPS)為0.85元。

主要子公司中，銀行核心利益微降但金融交易與呆帳回收增加，證券獲利躍升，人壽獲利穩定。

第一銀行6月稅後淨利提高至17.64億元，月增率6.4％，主要是較高的金融交易利得與呆帳回收所致。

分析營收方面，淨利收微降至26.34億元，月減率0.5％。手續費收入受財管及信用卡手收下滑的影響而降至6.48億元，月減率3.8％。

另一方面，金融交易利得在市場活絡帶動下，回升至5.21億元，月增率41.0％，並挹注銀行6月營收表現。呆帳回收因有單筆個案入帳，揚升至8.32億元。覆蓋率則續升至595.68％，今年前六月累計稅後盈餘達94.91億元，年增率11.9％。

第一金證券因承銷及自營業務獲利增加，推升6月盈餘近三倍成長達2.00億元，月增率172.0％，今年前六月累計稅後淨利達8.75億元，年增率461.4％。

第一金投信因業外收入增加，使6月稅後盈餘提升至1165萬元，月增率24.2％，今年前六月累計稅後淨利為5143萬元，年增率58.9％。

第一金人壽因投資收益增加及保險理賠減少，致6月稅後盈餘提高至5779萬元，月增率49.6％，今年前六月累計稅後淨利達3.46億元，年增率96.2％。

第一金AMC因出售不動產收入的貢獻減降，使6月稅後盈餘為987萬元，月減率51.8％，今年前六月累計稅後淨利為7767萬元，年增率43.0％。