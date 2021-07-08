江宏傑今(8日)在社群網站PO出與福原愛聯合聲明，證實夫妻緣盡，5年台日婚姻畫下句點，一對子女則由兩人共同撫養。繼福原愛向大陸粉絲說抱歉，江宏傑稍早也PO出與兒女合照，向擔心他的粉絲與親友報平安，「謝謝大家的關心。我很好喔，請各位不要擔心我。」

江宏傑與福原愛曾是人人稱羨的銀色夫妻，然而卻在福原愛今年初返回日本為奧運準備工作時，一切都變了調，先是傳出兩人5年婚變，後來日媒更直擊福原愛與「橫濱大谷翔平」親密約會兼過夜的不倫身影，令中日台三地粉絲都不敢置信。

江宏傑、福原愛婚變風波延燒近半年，終於在今日得以告一段落。兩人稍早發布共同聲明，宣布「我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同撫養孩子」。

稍早江宏傑也PO出與一對兒女的背影合照，向擔心他的親友、粉絲報平安，「謝謝大家的關心，我很好喔，請各位不要擔心我。今天開始就有新生活啦GO！我會帶著大家的祝福一路走下去 #謝謝自己 #感謝大家 #我會當個負責任的爸爸」。

江宏傑文中滿滿正能量，讓粉絲看了也放心不少，紛紛獻上留言為他加油打氣「小傑最棒，小孩們很幸福有這麼棒的爸爸！小傑我們永遠支持你」、「一打二很辛苦，加油喔」、「老大你最棒」、「這樣就對了啦，超帥老爸加油」。